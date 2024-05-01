«Король сказал, что нужно что-то менять»: звезда «Содержанок» решилась на пластику по совету Киркорова

Звезда «Содержанок» Марго Овсянникова проконсультировалась у скандально известного пластического хирурга Тимура Хайдарова. Специалиста актрисе порекомендовал Филипп Киркоров.

В социальных сетях Овсянникова рассказала, что решилась на пластическую операцию.

«Я на консультации у хирурга – Тимура Хайдарова. Волнуюсь, но Король же сказал, что нужно что-то менять», – поделилась актриса.

В свою очередь, Хайдаров заверил Овсянникову в том, что ей не нужна пластика. Врач засыпал артистку комплиментами, назвав ее фигуру «идеальной и божественной». Однако чуть позже он добавил, что раз Киркоров сказал что-то менять, то стоит все же это сделать.

«Честно, я бы ничего не трогал. Ты мне на ушко нашепчешь перед операционной, что где будем колдовать – где добавлять, где убавлять», – прокомментировал Тимур Хайдаров.

Сама Марго призналась, что уже находится в предвкушении перед операцией.

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