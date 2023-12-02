Король отечественной эстрады Филипп Киркоров раскрыл секрет успеха

Певец Филипп Киркоров побывал на премьере фильма «Елки 10» в столичном кинотеатре «Октябрь». В беседе с журналистами звезда поднял тему успеха и заявил, что не верит в чудеса и добился всего желаемого только благодаря усердному труду, передает Пятый канал.

Киркоров, по замечанию многих поклонников и коллег по эстраде, остается популярным и актуальным исполнителем на протяжении десятилетий. Оказалось, что находится на вершине топа певцу удается только благодаря усердной работе. Магических преображений, по словам Филиппа, не бывает, как и самих чудес. Например, что касается новой внешности — то ее воплотил в жизнь хирург Тимур Хайдаров, а вдохновила короля отечественной эстрады на этот поступок его избранница Татьяна Тур.

«Все эти магические преображения, которые со мной произошли в этом году, это тоже труд. Труд наш совместный с Тимуром, личная мотивация. Короче это все большая работа. И просто так чудес не бывает. Я хоть и верю в чудеса, но чудес на свете не бывает, это все труд», — заявил Киркоров.

Ранее сообщалось, что 56-летний певец вышел в свет с обручальным кольцом. Филипп не раскрывает личность избранницы, но публика убеждена, что его возлюбленной стала продюсер Татьяна Тур.