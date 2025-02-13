«К сожалению, вынуждена сообщить»: Александра Трусова пропустит грядущий фестиваль фигурного катания

Серебряный призер XXIV зимних Олимпийских игр Александра Трусова выложила историю в социальных сетях. В ней спортсменка сообщила, что вынуждена пропустить грядущий фестиваль фигурного катания. Все дело в самочувствии девушки.

Трусова рассказала фанатам, в чем дело. Так, по словам фигуристки, фестиваль на ЦСКА арене состоится без нее. Александра пожаловалась на состояние здоровья. Более подробной информации о своем самочувствии девушка не привела.

«К сожалению, вынуждена сообщить, что не смогу принять участие в данном мероприятии по состоянию здоровья. Но я уверена, что вам понравится. Поэтому не пропустите! Желаю приятного вечера и незабываемых впечатлений», — написала спортсменка.

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