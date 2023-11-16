Корнелюк рассказал о перенесенной операции и изменении в сознании после пандемии
© Дмитрий Коробейников/East News
61-летний певец Игорь Корнелюк в день рождения рассказал о перенесенной операции и изменении в сознании после пандемии. Исполнитель хита «Дожди» говорит, что с его здоровьем «все время что-то происходит».
Подробности узнал сайт mk.ru.
Корнелюк встречает 61-летие с «чудесным настроением» - в день рождения он даст большой сольный концерт. Исполнитель признается, что работы много, но «это хорошо».
«Пандемия многому меня научила и скорректировала определенные вещи в сознании», - признался певец.
В тот период у Корнелюка и его коллег не было работы, так как массовые мероприятия запретили. Вторая крайность – когда работы в избытке, но артист считает, что так лучше.
Говоря о здоровье, Корнелюк рассказал, что были проблемы с сердечно-сосудистой системой.
«Мне сделали операцию, поставили стенты и все пока хорошо», - сообщил он.
Его главная мечта на сегодняшний день – «написать еще какой-то хорошей музыки».
В конце октября сообщалось, что 91-летнему певцу Бедросу Киркорову отказываются делать операцию на сердце.