Корнелюк рассказал о перенесенной операции и изменении в сознании после пандемии

61-летний певец Игорь Корнелюк в день рождения рассказал о перенесенной операции и изменении в сознании после пандемии. Исполнитель хита «Дожди» говорит, что с его здоровьем «все время что-то происходит».

Подробности узнал сайт mk.ru.

Корнелюк встречает 61-летие с «чудесным настроением» - в день рождения он даст большой сольный концерт. Исполнитель признается, что работы много, но «это хорошо».

«Пандемия многому меня научила и скорректировала определенные вещи в сознании», - признался певец.

В тот период у Корнелюка и его коллег не было работы, так как массовые мероприятия запретили. Вторая крайность – когда работы в избытке, но артист считает, что так лучше.

Говоря о здоровье, Корнелюк рассказал, что были проблемы с сердечно-сосудистой системой.

«Мне сделали операцию, поставили стенты и все пока хорошо», - сообщил он.

Его главная мечта на сегодняшний день – «написать еще какой-то хорошей музыки».

В конце октября сообщалось, что 91-летнему певцу Бедросу Киркорову отказываются делать операцию на сердце.