«Корней стало меньше»: Юрий Гальцев отреагировал на слух об отъезде Малышевой в США

Поклонники творчества Юрия Гальцева уже привыкли, что их любимец в последние годы ходит заметно облысевшим. И вот на своей страничке в социальной сети худрук Театра эстрады им. Райкина выложил новое фото. Светлые курчавые волосы снова на месте.

Комментарий к этому чуду Юрий Николаевич составил в лучших юмористических традициях.

«Посмотрел программу Малышевой «Корни волос». Корней стало меньше, волосы пошли. Главное, пошли шагом, а не бегом. А вариант прост, больше давайте гладить себя по голове. Делайте добрые дела, кому погладить найдутся. Главное не дуться».

Проницательные читатели сделали вывод, что юморист тонко намекает на сообщения о якобы переезде телеведущей в Соединенные Штаты, - сообщает Экспресс-газета.

Ранее мы писали о том, что в Сети появилось фото некой дамы, весьма похожей на Елену Малышеву, которая разгуливает по центральным улицам Нью-Йорка. Известно, что за океаном проживают сыновья Малышевой Юрий и Василий.

Сама звезда Первого канала информацию об отъезде в США не комментирует.