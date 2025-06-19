Екатерина Климова потратила на отпуск на Мальдивах порядка полумиллиона рублей

Актриса Екатерина Климова улетела на Мальдивы вместе со старшей дочерью от первого мужа, ювелира Ильи Хорошилова. Только проживание на островах обошлось звезде фильма «По законам военного времени» в полмиллиона рублей.

Как выяснил Telegram-канал «Звездач», Климова остановилась в пятизвездочном отеле, стоимость номера в котором составляет около 80 тысяч рублей за ночь.

Таким образом, только за жилье на неделю бывшей жене актера Игоря Петренко пришлось заплатить порядка 560 тысяч рублей. Если же она решит остаться на островах подольше, то сумма значительно увеличится. Кроме того, стоит учесть дополнительные расходы, которые обычно бывают на отдыхе.

В личном блоге 47-летняя Екатерина делится кадрами наблюдения за дельфинами и рассказывает о посещении СПА-процедур вместе с 23-летней дочерью Елизаветой.

Напомним, 47-летняя Екатерина Климова воспитывает четверых детей. Старшей дочери Елизавете 23 года. Также у нее есть 18-летний сын Матвей и 16-летний Корней от актера Игоря Петренко и 9-летняя дочь Белла от актера Геллы Месхи.

Ранее сообщалось, что в начале июня Игорь Петренко полностью погасил долг по алиментам перед Екатериной Климовой. Многодетный отец выплатил около 10 миллионов рублей. Петренко и Климова развелись после 10 лет брака в 2014 году. По некоторым данным, бывшие супруги зафиксировали сумму — примерно 500 тысяч рублей в месяц.