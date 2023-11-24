«Кормить семейку не собираюсь!»: олигархи объявили бойкот Алле Пугачевой

По некоторым данным, певица Алла Пугачева готова выступить на корпоративах в России, но за свой выход она требует около 46 млн рублей. Олигархи с Рублевки, которые ранее охотно приглашали Примадонну на свои вечеринки, в этом году объявили артистке бойкот.

Как рассказала в интервью mk.ru певица и светская львица Алёна Кравец, никто из ее соседей не собирается заказывать выступление Аллы Пугачевой на Новый год. С ее слов, узнав гонорар Примадонны за корпоратив, олигархи стали над ней посмеиваться.

«Один бизнесмен мне прямым текстом сказал: «Я кормить ее семейку не собираюсь!» Да и к тому же, если раньше появление Аллы Борисовны показывало уровень мероприятия, то сейчас все изменилось. Она — жена иноагента. Зачем людям возможные неприятности?»», — объяснила Кравец.

Кравец добавила, что в последнее время Примадонна перегибает палку своими постами в социальных сетях. После отъезда из России к ней на Рублевке относились даже лучше, чем сейчас. Она отметила, что в прошлом году многие богатые люди «порастерялись», но потом вернулись в страну. А Примадонна так и осталась за границей.

«Поэтому в наших кругах ей и объявили бойкот», — заключила она.

Напомним, ранее музыкальный обозреватель Владимир Полупанов заявил, что распространившаяся в СМИ информация о предстоящих корпоративах певицы Аллы Пугачевой в России не соответствует действительности.