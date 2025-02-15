«Кормилица, родная»: Лайму Вайкуле высмеяли за признание в любви жителям всех стран

Проживающая в Латвии певица Лайма Вайкуле внезапно призналась в симпатии к жителям всех стран. В личном блоге она поздравила поклонников с Днем святого Валентина и заявила о «любви без границ».

Неоднократно критиковавшая россиян исполнительница хита «Вернисаж» также заверила, что никогда не делила людей на национальности.

«Никогда не много сказать комплименты, признаваться в любви», - заявила Лайма.

Откровения певицы вызвали негодование среди пользователей Сети. Комментаторы напомнили Вайкуле критику россиян, а также заявления о нежелании выступать для русскоязычной публики. Кроме того, у артистки поинтересовались, почему она записывает свои сообщения на русском языке, но ответа не получили.

Внезапное дружелюбие Вайкуле подписчики связали с тем, что скоро пройдет ее очередной фестиваль в Юрмале. В прошлом году продажа билетов провалилась, поэтому в этот раз она рассчитывает привлечь новых зрителей.

«Кормилица, родная! Продажная женщина, продажная любовь», - приводит aif.ru комментарий одного из пользователей.

Ранее Лайма Вайкуле запустила продажу билетов на ежегодный антироссийский фестиваль «Рандеву» в Юрмале. Стоимость билетов варьируется от 50 до 375 евро. При этом состав участников фестиваля в настоящий момент не раскрывается.