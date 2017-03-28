«Еще и номера есть!»: Ксения Бородина подарила дочери Ольги Орловой автомобиль

Телеведущая Ольга Орлова устроила домашнюю вечеринку по случаю первого дня рождения ее дочери Анны. Ксения Бородина посетила праздник и вручила девочке много подарков, главным из которых стала машина. Об этом пишет The Voice.

По словам бывшей солистки группы «Блестящие», Ксения Бородина обожает Анну. Девочка является ее крестницей. Телеведущая старается как можно чаще навещать ребенка и регулярно делает ей подарки.

В первый день рождения Анны Ксения Бородина вручила девочке много подарков. Однако главным из них оказалась электронная машина на управлении марки Bentley.

Ольга Орлова опубликовала в соцсети видео, на котором Ксения Бородина вручает ее дочери подарок. Анна сразу села в белый автомобиль, ей помогли включить музыку. Девочка уверенно чувствовала себя за рулем, несмотря на то, что не сразу поняла, что нужно сделать, чтобы поехать.

«Да что за красотки такие? Еще и номера есть! Батюшки мои!» — поделилась эмоциями Ольга Орлова.

После этого Ксения Бородина показала Анне и другие подарки. Девочка с интересом рассматривала презенты.

«Это у кого столько подарков? Подарки продолжаются, они же не останавливаются. Крестная... У нее же как из рога изобилия просто. Все, горшочек не вари!» — пошутила Ольга Орлова.

Ранее сообщалось о том, что телеведущая Ольга Орлова пожаловалась на проблемы со здоровьем.