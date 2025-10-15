«Корею он ведет вперед»: SHAMAN исполнил на концерте в КНДР песню про товарища Ким Чен Ына

Певец SHAMAN выступил в Северной Корее с новым треком, посвященным высшему руководителю КНДР Ким Чен Ыну. Видео с концерта публикует Telegram-канал «Светский хроник».

SHAMAN во второй раз уехал в Корею, чтобы покорять зарубежную публику. Ради поездки он даже перенес концерты в России, что многие восприняли негативно. В Сети обсуждали, что артист оставил российскую аудиторию ради международного признания. И пока пользователи гадали – скажется ли это решение на карьере певца или нет, сам он презентовал новый трек о корейском народе.

В песне, которую он исполнил на концерте в КНДР, SHAMAN подчеркнул связь России и Северной Кореи. А припев он полностью посвятил Ким Чен Ыну.

«Товарищ Ким Чен Ын, товарищ Ким Чен Ын, Корею он ведет вперед. И в ногу вместе с ним, и в ногу вместе с ним шагает весь народ», - поется в композиции.

Напомним, что в России SHAMAN стал популярным благодаря патриотическим песням «Встанем» и «Я русский». До выхода этих треков певец пытался пробиться на эстраду, участвуя в различных вокальных конкурсах, но ни разу не побеждал в них.

Ранее Ксения Собчак выступила против изучения песен SHAMAN в школах.