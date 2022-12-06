«Корейцы нам не нужны»: Анита Цой пожаловалась на популярный телеканал

Звезда отечественной эстрады Анита Цой рассказала о том, что ее не будет на знаменитом «Огоньке», который каждый год снимает канал «Россия». Певица сама не понимает, почему организаторы обходят ее личность стороной.

По словам артистки, ее уже много лет нет в Новый год на этом канале. В этот раз зрители опять ее не увидят.

«Не знаю, чем это объяснить – просто мистика какая-то! Мне говорят: «Когда понадобитесь – тогда пригласим», – поделилась исполнительница в эксклюзивном интервью для «Дни.ру».

Певица признается, что ей очень обидно. Ведь ее коллег с радостью зовут участвовать в традиционной телепередаче. Анита отметила, что не считает себя худшим артистом. Звезда не исключает, что отсутствие приглашения связано с национальностью!

«Однажды услышала даже в свой адрес обидное: «В этом сезоне корейцы нам не нужны!». Словом, я на этом телеканале очень редкий гость. Лишь однажды меня пригласили сыграть китайца-гастарбайтера, приехавшего торговать на рынке в Россию. Вот для этой роли я пригодилась, а для всех остальных я, видимо, не подхожу», – пожаловалась Цой.

Исполнительница рассказала, что другие телеканалы рады ее видеть.

«Про этот год, правда, не знаю, списки участников новогодней съемки еще только утверждаются, но я надеюсь, что попаду. Хотя там свой формат и свой подход», – отметила артистка, говоря о «Первом канале».

Ранее мы писали, что Цой заговорила о разводе с влиятельным мужем.