«Брачный договор поможет разойтись»: Цой заговорила о разводе с влиятельным мужем

Анита Цой не входит в число звезд отечественного шоу-бизнеса, которые охотно делятся подробностями личной жизни. Тем не менее для передачи «Звезды сошлись» певица сделала исключение. Так, она удивила публику неожиданным заявлением по поводу отношений с супругом Сергеем.

Выяснилось, что пара оформила брачный договор после 25 лет брака. За это время они успели нажить много имущества, особенно, если учесть влиятельную должность Сергея. По словам Аниты, решение о договоре далось им с мужем нелегко, в процессе обсуждения даже возникали ссоры. Тем не менее артистка убеждена: документ может принести только пользу и помочь проще разойтись при разводе.

Подобная новость очень насторожила поклонников семейной пары, да и объяснение Цой не звучит слишком убедительно. Возможно, за этим стоят серьезные проблемы, которые возникли у супругов в ходе долгой совместной жизни.

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