Корабль сменил курс: Андреасян и Моряк отправились в круиз и попали в шторм

Лиза Моряк с мужем на корабле попали в шторм.

Звездная пара отправилась в отпуск в Европу. Актриса вышла на связь со своими подписчиками и рассказала о внезапном приключении с мужем. Оказалось, что их корабль резко сменил курс.

Моряк опубликовала в личном блоге видео, на котором она запечатлила молнии, сверкающие по всему небу. По этой причине капитан коробля сменил курс: из-за шторма судно не стало останавливаться на севере Сардии, а доплыло до Корсики.

Однако произошедшее лишь порадовало супружескую пару, ведь благодаря шторму им удалось попасть в солнечный город.

«Мы об этом не знали, и с утра Сарик, увидев карту, внезапно воскликнул: "Это же Аяччо! Здесь родился Наполеон". Прекрасный маленький солнечный город, в котором, кажется, все улицы и памятники посвящены Наполеону. Мы побывали в его доме, в котором он родился, и проехали до грота. Теперь надо вернуться на корабль и найти торт Наполеон», — с юмором рассказала Моряк.

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