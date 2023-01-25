«Копытом в печень»: Слава и Анна Семенович подрались из-за мужчины

Одинокая красавица Анна Семенович устроила разборки со своей коллегой Славой, которая с недавнего времени тоже является свободной женщиной. Артистки были на съемках шоу, но пересеклись за кулисами. В Сети опубликовали видео, на котором знаменитости сцепились друг с другом.

На кадрах Анна и Слава делили между собой радиоведущего Дмитрия Оленина. Женщины схватили беднягу за руки и силой тянули каждая в свою сторону. Он кричал, а певицы исполняли совместный хит. В конце ролика они втроем весело смеялись и шутили.

«Как-то на радио делили Оленина. Кому рога, а кому-то копытом в печень», – подписали общую публикацию звезды.