«Копытом в печень»: Слава и Анна Семенович подрались из-за мужчины
Певица Слава и Анна Семенович подрались за кулисами шоу из-за мужчины.
Фото: Дмитрий Ермашкевич/ Starface.ru
Одинокая красавица Анна Семенович устроила разборки со своей коллегой Славой, которая с недавнего времени тоже является свободной женщиной. Артистки были на съемках шоу, но пересеклись за кулисами. В Сети опубликовали видео, на котором знаменитости сцепились друг с другом.
На кадрах Анна и Слава делили между собой радиоведущего Дмитрия Оленина. Женщины схватили беднягу за руки и силой тянули каждая в свою сторону. Он кричал, а певицы исполняли совместный хит. В конце ролика они втроем весело смеялись и шутили.
«Как-то на радио делили Оленина. Кому рога, а кому-то копытом в печень», – подписали общую публикацию звезды.
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Поклонники оценили чувство юмора красавиц, но отметили, что им давно пора найти своих мужчин.
«Я думала, что вы его порвете», «Слава просто красотка», «А моя любимица Аня», «Люблю позитив во всех его направлениях», – пишут в комментариях.
Ранее мы писали о том, как Семенович столкнулась с предвзятым отношением из-за своего бюста. Исполнительница побывала с подругами в бане, где на нее не сел специальный комплект. Звезде стало грустно, что ее «девочек» не получилось уместить в белье.