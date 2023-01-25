«Зажимают пышногрудых женщин»: Семенович столкнулась с предвзятым отношением из-за своего бюста

Анна Семенович относится к числу тех звезд отечественного шоу-бизнеса, которые с удовольствием делятся эксклюзивными подробностями о себе. На этот раз певица вышла на связь со своими подписчиками и рассказала об инциденте, произошедшим с ней в бане.

Так, знаменитость с юмором заявила, что столкнулась с несправедливостью. Оказывается, перед посещением заведения Анне предоставили специальное белье, но оно на девушку не налезло из-за пышных форм. Семенович назвала поступок сотрудников бани дискриминацией.

«Пришла я в баню, тут дают такое льняное белье для груди, и я еле впихнула своих девочек. Мне все сдавило. Слава Богу, я взяла купальник. Опять прижимают пышногрудых женщин», — высказалась певица.

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