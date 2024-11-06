«Копия Заворотнюк»: Жигунов вышел на публику с женой Викторией и показал чувства

Актер Сергей Жигунов вышел на публику с женой Викторией Ворожбит, которую называют «копией Заворотнюк». Мужчина трепетно обнимал любимую на глазах у журналистов. О появлении супругов на премьере фильма «Любовь Советского Союза» сообщает Kp.ru.

Мероприятие с участием звезд кино и шоу-бизнеса прошло в киноцентре «Октябрь». Жигунов позировал фотографам в кофте голубого цвета, джинсах и бело-синем пиджаке в клетку. Он был в хорошем настроении и обнимал молодую жену. Она примерила вечернее платье золотистого цвета с бахромой. Виктория дополнила образ черными сапогами на высоком каблуке. Она сделала яркий макияж с акцентом на губы, но была скована перед журналистами. Их пару сразу окружили вниманием.

Актер в беседе с представителями прессы заявил, что 20 лет назад снимался в сериале «Звезда эпохи», который, как и фильм «Любовь Советского союза», посвящен истории отношений советской актрисы Валентины Серовой с мужьями: летчиком Анатолием Серовым и драматургом Константином Симоновым.

Напомним, что у Сергея были отношения с актрисой Анастасией Заворотнюк. Роман начался во время съемок сериала «Моя прекрасная няня». Тогда мужчина даже ушел от жены, но после расставания с Анастасией вернулся к ней. Заворотнюк вышла замуж за фигуриста Петра Чернышева, а Жигунов в 2020 году ушел от супруги к журналистке Виктории Ворожбит. Нынешнюю жену знаменитости часто называют «копией Заворотнюк».

Ранее мы писали о том, что Петр Чернышев впервые вышел на лед после смерти Анастасии Заворотнюк. Женщины не стало в мае 2024 года после долгой борьбы с тяжелым заболеванием.