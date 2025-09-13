Ивана Урганта заметили на корпоративе для программистов: подробности

Ивана Урганта заметили на горнолыжном курорте в Башкирии после «отмены» на ТВ. Артист вел мероприятие, посвященное Дню программиста.

Как сообщает Абзац, отечественный разработчик ПО устроил корпоратив в честь Дня программиста на горнолыжном курорте. В качестве ведущего он выбрал Ивана Урганта. На опубликованных кадрах видно, как шоумен говорит со сцены и шутит в своей привычной манере.

Другие подробности не уточняются.

Напомним, Иван Ургант пропал из телеэфира весной 2022 года, когда из сетки вещания Первого канала убрали его шоу «Вечерний Ургант». Позднее выяснилось, что генеральный директор Первого канала Константин Эрнст поддержал идею вернуть телеведущего на российские экраны, но официальных заявлений не поступало. Недавно в Сети «всплыло» старое интервью актера, в котором он заговорил об отъезде из России и назвал условия своей эмиграции.

Ранее Иван Ургант оплатил поездку для группы детей с аутизмом из Курской и Белгородской областей в интегративный лагерь «Лесная сказка» на Валдае.