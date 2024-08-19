ИХ ШОУБИЗ
Опубликовано 19 августа 2024, 10:59
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Джиджи Хадид выйдет замуж за бывшего возлюбленного Ирины Шейк

29-летняя модель Джиджи Хадид и 49-летний Брэдли Купер поженятся в 2025 году.
Джиджи Хадид выйдет замуж за бывшего возлюбленного Ирины Шейк

© Vianney Le Caer/Invision/East News

49-летний американский актер Брэдли Купер, ставший отцом дочери российской модели Ирины Шейк, решил жениться на 29-летней супермодели Джиджи Хадид. Свадьбу запланировали на 2025 год.

Как пишет She Finds со ссылкой на источник, актер влюблен в Хадид и намерен провести с ней «остаток жизни».

«Никого не должно удивлять, что они обручатся и поженятся в течение следующего года», — сказал собеседник издания, добавив, что разговоры о свадьбе пара вела уже на начальном этапе отношений.

В апреле появилась информация, что Купер готовится объявить о помолвке с Хадид. Тогда приятели бывшего возлюбленного Ирины Шейк заявили, что он уже хочет перейти на новый уровень в отношениях с моделью.

Также в Сети появилась фотография, на которой пара была в окружении семьи Хадид. Кроме того, Купер уже знаком с дочерью избранницы от певца Зейна Малика.

Источник фото:Vianney Le Caer/Invision/East News
Источник:She Finds
Автор:Анна Воробьева
Теги:
Брэдли Купер
Джиджи Хадид
свадьба