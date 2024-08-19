Джиджи Хадид выйдет замуж за бывшего возлюбленного Ирины Шейк

49-летний американский актер Брэдли Купер, ставший отцом дочери российской модели Ирины Шейк, решил жениться на 29-летней супермодели Джиджи Хадид. Свадьбу запланировали на 2025 год.

Как пишет She Finds со ссылкой на источник, актер влюблен в Хадид и намерен провести с ней «остаток жизни».

«Никого не должно удивлять, что они обручатся и поженятся в течение следующего года», — сказал собеседник издания, добавив, что разговоры о свадьбе пара вела уже на начальном этапе отношений.

В апреле появилась информация, что Купер готовится объявить о помолвке с Хадид. Тогда приятели бывшего возлюбленного Ирины Шейк заявили, что он уже хочет перейти на новый уровень в отношениях с моделью.

Также в Сети появилась фотография, на которой пара была в окружении семьи Хадид. Кроме того, Купер уже знаком с дочерью избранницы от певца Зейна Малика.