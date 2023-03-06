Копия Самойловой: Джиган показал стройную брюнетку после сообщения о разводе с женой

Рэпер Джиган и его жена Оксана Самойлова снова столкнулись с кризисом в браке. Несколько лет назад пара уже была на грани развода, но смогла преодолеть все трудности. Сейчас же супруги вновь поссорились, но тщательно скрывают причины. Брюнетка отпраздновала день рождения сына без музыканта, а потом уехала с детьми в Сочи. СМИ пишут, что звезда проходил лечение и вымаливал прощение у родных.

Подписчики бизнес-леди с интересом наблюдают за ее микроблогом. Оксана делится подробностями жизни наследников и рекламирует свою косметическую продукцию. Иногда она оставляет загадочные сообщения, в которых намекает на проблемы в браке. Но прямо ни о чем не говорит. Джиган очень давно не появлялся вместе с семьей. Но он продолжает делиться архивными кадрами, на которых обнимает жену и детей.

На днях в соцсетях исполнителя неожиданно появилось видео с другой девушкой. Рэпер опубликовал кадры одной из своих подписчиц, на которых стройная брюнетка занимается в спортзале под трек музыканта. У поклонницы красивое тело и длинные волосы. Издалека она напоминает жену артиста Оксану.