Копия Самойловой: Джиган показал стройную брюнетку после сообщения о разводе с женой
Рэпер Джиган показал в Сети стройную брюнетку, которая похожа на его жену Оксану Самойлову.
Фото: Starface.ru
Рэпер Джиган и его жена Оксана Самойлова снова столкнулись с кризисом в браке. Несколько лет назад пара уже была на грани развода, но смогла преодолеть все трудности. Сейчас же супруги вновь поссорились, но тщательно скрывают причины. Брюнетка отпраздновала день рождения сына без музыканта, а потом уехала с детьми в Сочи. СМИ пишут, что звезда проходил лечение и вымаливал прощение у родных.
Подписчики бизнес-леди с интересом наблюдают за ее микроблогом. Оксана делится подробностями жизни наследников и рекламирует свою косметическую продукцию. Иногда она оставляет загадочные сообщения, в которых намекает на проблемы в браке. Но прямо ни о чем не говорит. Джиган очень давно не появлялся вместе с семьей. Но он продолжает делиться архивными кадрами, на которых обнимает жену и детей.
На днях в соцсетях исполнителя неожиданно появилось видео с другой девушкой. Рэпер опубликовал кадры одной из своих подписчиц, на которых стройная брюнетка занимается в спортзале под трек музыканта. У поклонницы красивое тело и длинные волосы. Издалека она напоминает жену артиста Оксану.
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
«Думаю о лете. Джиган в ухе», – подписала видео красавица.
Подписчики знаменитости были удивлены, что в такой ситуации исполнитель добавляет видео с молодыми девушками. Многие полагают, что Самойлова не оценит такое поведение мужа.
Ранее мы писали о том, что Джиган рассказал о психологических проблемах. Исполнитель опубликовал в соцсетях ролик из студии, где записывал очередной трек. Звезда пытается избавиться от проблем с помощью творчества. Мужчина долго молчал, но решился раскрыть подробности состояния в личном микроблоге.
«Дальше на учебу. Буду залечивать свои раны, раны в голове», – поделился рэпер с подписчиками и показал на свою голову.
Певец не стал говорить, почему не присутствовал на празднике сына Давида. Многие считают, что мужчина в чем-то провинился и его просто не пригласили на день рождения. Звездному папе пришлось поздравлять малыша в соцсетях.