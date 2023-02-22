«Буду лечить раны в голове»: Джиган раскаялся после сообщения о госпитализации и разводе с женой

Рэпер Джиган и Оксана Самойлова до сих пор не рассказывают о том, что произошло между ними. Артист проводит время вдали от семьи, а его жена отмечает день рождения сына без него. СМИ писали, что знаменитость был в клинике. А теперь артист признался в том, что у него действительно есть психологические проблемы.

Исполнитель опубликовал в соцсетях ролик из студии, где записывал очередной трек. Джиган пытается избавиться от проблем с помощью творчества. Мужчина долго молчал, но решился раскрыть подробности состояния в личном микроблоге.

«Дальше на учебу. Буду залечивать свои раны, раны в голове», – поделился рэпер с подписчиками и показал на свою голову.

Певец не стал говорить, почему не присутствовал на празднике сына Давида. Многие считают, что мужчина в чем-то провинился и его просто не пригласили на день рождения. Звездному папе пришлось поздравлять малыша в соцсетях. Несмотря на слухи, рэпер признался, что у них в браке с Оксаной все хорошо. А вот она ничего не говорит по этому поводу. В последний раз знаменитость появлялся в окружении семьи 9 февраля, после этого у него не было публикаций из дома.

Ранее мы писали о том, кто пришел на помощь Джигану в больнице. Это была не его законная супруга, а коллега.