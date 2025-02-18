«Все еще колотится сердце»: Ани Лорак и Артем Качер рассказали о дуэте и новом треке

Популярные артисты Ани Лорак и Артем Качер стали гостями шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио». Они выпустили еще один совместный трек «Вулканы» и рассказали о смысле песни.

Поклонники с восторгом приняли их общую композицию «Материк», которая вышла ровно три года назад. 14 февраля звезды решили порадовать слушателей еще одной совместной работой.

«Давно, на самом деле, веяло в воздухе, витало: «Когда, когда, когда?» И вот этот момент пришел, потому что не хотелось выпускать «абы что» после такого большого хита», – признался Артем.

Артисты рассказали, что «Вулканы» стало лиричным продолжением «Материка». Это драматичная история любви, когда людям тяжело вместе и врозь.

«Все еще колотится сердце. Не хотят прощаться, но нужно. Знаете, вот такие истории, когда нужно выходить из токсичных отношений и идти дальше», – поделилась Ани Лорак.

Знаменитость убеждена, что эта песня поможет людям, оказавшимся в похожей ситуации.

«А тем людям, кто еще не любил, не испытывал такого, просто поможет сделать выводы и не наступать на эти грабли», – добавила певица в эфире «Авторадио».

Ани и Артем очень надеются, что смогут повторить успех «Материка».