«Копия отца»: в Сети обсуждают новое фото Юлии Барановской с 19-летним сыном от Андрея Аршавина

Юлия Барановская удивила публику новым фото со старшим сыном от Андрея Аршавина. Многие обратили внимание на невероятное сходство 19-летнего Артема с футболистом и назвали молодого человека «копией отца».

Телеведущая не так часто делится совместными кадрами с детьми от брака с Андреем Аршавиным. Как оказалось, 16-летняя Яна и 12-летний Арсений не позволяют маме публиковать фото с ними без одобрения, но старший сын Артем не против засветиться в ее соцсетях. Накануне Юлия Барановская поделилась в личном блоге свежими снимками с наследником.

«Хоть с Артемом фото можно выкладывать без разрешения», — подписала кадры бывшая жена Андрея Аршавина.

Подписчики знаменитости поразились сходству молодого человека со знаменитым отцом.

«Я подумала вначале, что это ее бывший муж. Сыночек так похож», «Ой, на первый взгляд совсем юная Юля и Андрей, прямо честно», «Копия отца, но он будет его лучшей версией», «Копия Аршавин. Юля, надо было так угодить», — написали в комментариях под публикацией.

Однако некоторые посчитали, что сравнение с экс-супругом может задеть телеведущую и отметили, что у 19-летнего Артема видны черты лица матери.

Напомним, Юлия Барановская и Андрей Аршавин состояли в незарегистрированном браке девять лет и разошлись в 2013 году. У пары трое детей: 19-летний Артем, 16-летняя Яна и 12-летний Арсений. Расставание знаменитостей сопровождалось скандалом: по словам телеведущей, футболист бросил ее беременную с двумя детьми ради другой. Более того, Юлия Барановская утверждала, что после развода спортсмен отказывался платить алименты.

Ранее мы писали о том, что Юлия Барановская вышла в свет со старшим сыном от Андрея Аршавина.