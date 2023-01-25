«Копия Насти»: Ксения Собчак повторила за Волочковой, но опозорилась
Телеведущая Ксения Собчак проиграла балерине Анастасии Волочковой в битве купальников.
Фото: Александра Воротнева/ Starface.ru
Телеведущая Ксения Собчак решила порадовать поклонников фотографиями в купальнике. Звезда выбрала необычный фон для откровенных снимков. Она позировала в купели, которая находилась в лесу на Алтае. Многие прозвали журналистку второй Волочковой.
Знаменитость показала себя во всей красе и рассказала об отдыхе. 41-летней теледиве понравился зимний Алтай. Она наслаждалась морозной погодой, сидя в купели с еловыми ветками.
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
«Всегда мечтала посмотреть не только на летний Алтай, но и на зимний. Какая же у нас огромная и красивая страна», — призналась артистка в личном микроблоге.
Многие поклонники отметили, что у Ксении красивая фигура. Но нашлись те, кто раскритиковал теледиву. Некоторые решили, что Собчак копирует скандальную балерину Анастасию Волочкову, которая тоже обожает баню и купель. Но ее фотографии вызывают у публики еще больше эмоций.
«Раскрыли внутреннюю Волочкову?», «Волочкова отдыхает», «Без шпагата не то», «Копия Насти», — пишут в комментариях.
Собчак пока не отвечает на высказывания фанатов. Также она не комментирует слухи о конфликтах в браке с режиссером Константином Богомоловым.
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