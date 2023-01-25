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17:19, 25 января 2023
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«Копия Насти»: Ксения Собчак повторила за Волочковой, но опозорилась

Телеведущая Ксения Собчак проиграла балерине Анастасии Волочковой в битве купальников.

«Копия Насти»: Ксения Собчак повторила за Волочковой, но опозорилась

Фото: Александра Воротнева/ Starface.ru

Телеведущая Ксения Собчак решила порадовать поклонников фотографиями в купальнике. Звезда выбрала необычный фон для откровенных снимков. Она позировала в купели, которая находилась в лесу на Алтае. Многие прозвали журналистку второй Волочковой.

Знаменитость показала себя во всей красе и рассказала об отдыхе. 41-летней теледиве понравился зимний Алтай. Она наслаждалась морозной погодой, сидя в купели с еловыми ветками.

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Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

«Всегда мечтала посмотреть не только на летний Алтай, но и на зимний. Какая же у нас огромная и красивая страна», — призналась артистка в личном микроблоге.

Многие поклонники отметили, что у Ксении красивая фигура. Но нашлись те, кто раскритиковал теледиву. Некоторые решили, что Собчак копирует скандальную балерину Анастасию Волочкову, которая тоже обожает баню и купель. Но ее фотографии вызывают у публики еще больше эмоций.

«Раскрыли внутреннюю Волочкову?», «Волочкова отдыхает», «Без шпагата не то», «Копия Насти», — пишут в комментариях.

Собчак пока не отвечает на высказывания фанатов. Также она не комментирует слухи о конфликтах в браке с режиссером Константином Богомоловым.

Ранее мы писали, как муж знаменитости променял ее на роскошную блондинку, с которой провел вечер.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Теги:
#Ксения Собчак
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#Анастасия Волочкова
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#критика
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