«Копия Насти»: Ксения Собчак повторила за Волочковой, но опозорилась

«Всегда мечтала посмотреть не только на летний Алтай, но и на зимний. Какая же у нас огромная и красивая страна», — призналась артистка в личном микроблоге.

Многие поклонники отметили, что у Ксении красивая фигура. Но нашлись те, кто раскритиковал теледиву. Некоторые решили, что Собчак копирует скандальную балерину Анастасию Волочкову, которая тоже обожает баню и купель. Но ее фотографии вызывают у публики еще больше эмоций.

«Раскрыли внутреннюю Волочкову?», «Волочкова отдыхает», «Без шпагата не то», «Копия Насти», — пишут в комментариях.

Собчак пока не отвечает на высказывания фанатов. Также она не комментирует слухи о конфликтах в браке с режиссером Константином Богомоловым.

Ранее мы писали, как муж знаменитости променял ее на роскошную блондинку, с которой провел вечер.