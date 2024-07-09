НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 09 июля 2024, 10:43
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Копия матери: вдова Дмитрия Хворостовского снялась с младшей дочерью певца в день ее 17-летия

Вдова Дмитрия Хворостовского снялась с дочерью Ниной в день ее 17-летия.
Копия матери: вдова Дмитрия Хворостовского снялась с младшей дочерью певца в день ее 17-летия

© Starface.ru

Вдова оперного певца Дмитрия Хворостовского Флоранс Илли снялась с младшей дочерью Ниной. Девушке исполнилось 17 лет.

Пользователи Сети активно обсуждают, как выросла и изменилась наследница знаменитого артиста. Она стала копией матери, унаследовав ее кудри и женственную фигуру.

«Поздравляю с 17-летием самую шикарную девушку во всем мире! Я люблю тебя больше, чем ты можешь себе представить», - обратилась Флоранс к Нине в день рождения.

Поклонники присоединились к поздравлениям и оставили в комментариях комплименты дочери Хворостовского. Некоторые отметили, что отец гордился бы Ниной, если бы был жив.

Отметим, что от папы девушка унаследовала проникновенный и красивый голос. Но поет она не оперные партии, а популярную у молодежи музыку. Также Нина строит личную жизнь. Она признавалась, что находится в отношениях.

К слову, от Флоранс у Хворостовского есть еще сын Максим. Он отмечал день рождения 7 июля. Ему исполнился 21 год.

Ранее стало известно о новом романе вдовы Дмитрия Хворостовского.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Чеченкова
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