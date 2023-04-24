«Безупречный вкус»: Вера Алдонина стала хедлайнером первого дня Недели Моды
Недавно в Москве завершилась ювелирная неделя моды Estet Fashion Week.
На мероприятии засветились многие российские звезды.
Самым приятным сюрпризом оказалось выступление на открытии Недели Веры Алдониной.
Она стала хедлайнером первого дня выставки и прекрасно справилась с порученной ролью. Девушка выходила на подиум, демонстрируя одежду российского дизайнера, и, разумеется, пела.
«Безупречный вкус и отличный голос», — откликнулись пользователи Сети.
И еще раз подтвердили, что все это досталось Вере по наследству от великой мамы.
PROZVEZD выяснил, что Вера заканчивает 10 класс, любит литературу и английский, активно занимается музыкой и надеется со временем стать певицей.
А еще она носит мамину бижутерию.
«Я знаю, с каким трепетом она относилась к каждому кольцу, к каждой детали своего образа… И я стараюсь поступать так же.
Я ношу бижутерию мамы, потому что не имею привычки хранить что-то на черный день.
Только из-за того, что этого черного дня может и не быть», - рассказала Вера журналистам.