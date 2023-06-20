Копия деда: как выглядит внук Вячеслава Зайцева, о существовании которого не было известно 18 лет
В Сети появилось фото внука Вячеслава Зайцева, о существовании которого он не знал 18 лет.
Фото: Starface.ru
Два месяца назад российский мир моды погрузился в траур. Скончался известный кутюрье Вячеслав Зайцев. У него неожиданно открылось желудочное кровотечение, которое врачи уже были не в силах остановить. И хоть модельер в последние годы тяжело болел, его родные все равно оказались не готовы к его уходу.
После себя Зайцев оставил многомиллионное наследство, но не позаботился о том, чтобы распределить его между близкими. Так как завещание не было составлено, общественность решила, что и без него всем завладеет единственный сын дизайнера – Егор. Однако разгорелся настоящий скандал, который не утихает до сих пор.
Оказалось, что есть немало людей, несогласных с тем, чтобы имущество покойного переходило Зайцеву-младшему. Недавно в эфире программы Андрея Малахова фаворит и модель Вячеслава Михайловича Эдуард Кривенко официально заявил, что будет бороться за право распоряжаться недвижимостью и счетами кутюрье. По его словам, именно это была последняя воля художника.
Трехкратный обладатель титула «Мистер Вселенная» утверждает, что Зайцев не хотел передавать все нажитое упорным трудом сыну, которого он и не знал в последние годы вовсе. Именно поэтому он намерен через суд лишить Егора права быть наследником. Однако Кривенко забывает, что, кроме ребенка, у Вячеслава Михайловича были еще и внуки. Причем не двое, как часто пишут в СМИ, а трое. О существовании последнего дизайнер узнал случайно через 18 лет после его рождения.
Как известно, Антон – внебрачный сын Егора, которого он скрывал. О его жизни мало что известно, так как он не стремится быть частью знаменитой семьи. Парень много путешествует, собирает целительные травы, а на наследство деда даже не претендует. Как выглядит внук Зайцева, удалось узнать благодаря команде шоу «МАЛАХОВ». Она отыскала фото Антона, на котором он удивительным образом похож на Вячеслава Михайловича. Правда, снимок датируется 2017-м годом, а более свежих найти не удалось.
Ранее внучка модельера Мария ответила, что думает насчет появления нового наследника.