Копия деда: как выглядит внук Вячеслава Зайцева, о существовании которого не было известно 18 лет

Два месяца назад российский мир моды погрузился в траур. Скончался известный кутюрье Вячеслав Зайцев. У него неожиданно открылось желудочное кровотечение, которое врачи уже были не в силах остановить. И хоть модельер в последние годы тяжело болел, его родные все равно оказались не готовы к его уходу.

После себя Зайцев оставил многомиллионное наследство, но не позаботился о том, чтобы распределить его между близкими. Так как завещание не было составлено, общественность решила, что и без него всем завладеет единственный сын дизайнера – Егор. Однако разгорелся настоящий скандал, который не утихает до сих пор.

Оказалось, что есть немало людей, несогласных с тем, чтобы имущество покойного переходило Зайцеву-младшему. Недавно в эфире программы Андрея Малахова фаворит и модель Вячеслава Михайловича Эдуард Кривенко официально заявил, что будет бороться за право распоряжаться недвижимостью и счетами кутюрье. По его словам, именно это была последняя воля художника.

Трехкратный обладатель титула «Мистер Вселенная» утверждает, что Зайцев не хотел передавать все нажитое упорным трудом сыну, которого он и не знал в последние годы вовсе. Именно поэтому он намерен через суд лишить Егора права быть наследником. Однако Кривенко забывает, что, кроме ребенка, у Вячеслава Михайловича были еще и внуки. Причем не двое, как часто пишут в СМИ, а трое. О существовании последнего дизайнер узнал случайно через 18 лет после его рождения.