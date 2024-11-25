Копия бывшей жены: певец Иракли рассекретил новую возлюбленную

В 2014 году артист Ираклий Пирцхалава развелся с Софьей Гребенщиковой, подарившей ему сыновей Илью и Александра. С тех пор он не вступал в брак и неохотно делился подробностями личной жизни. Как оказалось, певец снова счастлив в отношениях.

Исполнитель хита «Лондон-Париж» счастлив в отношениях с дизайнером и мамой двух детей Кариной Хомухой, с которой его познакомила певица Маша Вебер.

Пару объединяют общие интересы: они оба любят путешествовать, занимаются творчеством и растят по двое детей — Карина воспитывает двух дочек. Новая возлюбленная артиста очень похожа внешне на его бывшую жену, пишет StarHit.

В окружении музыканта рассказали, что за последнее время он очень изменился, стал больше следить за собой. С Кариной Ираклий постоянно куда-то ездит — возлюбленным интересно посещать святые места и проводить время вместе.

Несмотря на новый роман, Пирцхалава старается как можно чаще видеться с сыновьями. По слухам, он помог бывшей жене переехать в Москву из Грузии. Какое-то время исполнитель конфликтовал с экс-супругой, но со временем им удалось наладить отношения ради детей.

Ранее актер Никита Кологривый назвал Ираклия Пирцхалаву своим любимым певцом.