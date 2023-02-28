Копия Асмус: Гарик Харламов показал, как выглядела его мама в молодости

Юморист Гарик Харламов со скандалом развелся с бывшей женой Кристиной Асмус. Многие поклонники считали, что причиной разрыва стала пикантная сцена в одном из фильмов актрисы. Другие говорили, что она нашла другого и бросила телеведущего. Несмотря на новые отношения, экс-супругов постоянно сталкивают друг с другом. А на днях мужчина показал, как в молодости выглядела его мама. Многие были в шоке, что женщина и Асмус так похожи.

Комик опубликовал свой детский снимок с матерью в день рождения. Красивая мама прижимала к себе маленького сына, который смотрел вниз. Харламов оставил под публикацией трогательную подпись.

«Это мама моя, держит меня только что родившегося 42 годика назад. С днем рождения меня!» — написал Гарик в личном микроблоге.

Подписчики звезды отметили, как сильно его мама похожа на Кристину Асмус. Многие не удивились, что телеведущему нравится именно такой типаж женщин.

СМИ пишут, что сейчас юморист счастлив в отношениях с коллегой по сериалу «Гусар» Катериной Ковальчук. Пользователи Сети говорят, что девушка поразительно похожа на бывшую жену Харламова и его маму. Мать Гарика обожает девушку, выходит с ней в свет и посвящает трогательные поздравления в соцсетях.

Ранее мы писали о том, как Гарик Харламов подтвердил серьезность отношений с Ковальчук. Пикантности ситуации добавляет то, что по словам бывшей жены комика Кристины Асмус, они все еще живут вместе в одном большом доме, но на разных этажах. Поклонники интересуются, как Катерина и Гарик смогут жить вместе с его экс-супругой. Тогда Асмус с дочерью придется съехать или Харламову нужно будет искать другие варианты.