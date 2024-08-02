«Грустно признавать»: Наджиев вспомнил, как Пугачева «зарыла» его из-за сходства с Киркоровым

Российский певец Игорь Наджиев рассказал, как «пропал с радаров» эстрады из-за Аллы Пугачевой. Об этом пишет aif.ru.

Как признался артист, его исчезновение было связано с влиянием Пугачевой, которая была недовольна внешним сходством Наджиева с Филиппом Киркоровым.

«Пугачева отдала приказ: должен быть только один принц на эстраде — Киркоров. Тогда она как раз вышла замуж за Филиппа. Естественно, Пугачева стала заниматься его раскруткой, поэтому им не нужны были никакие конкуренты. Сейчас, слава богу, всё больше людей понимают, прозревают, что это была своеобразная монополия. Это грустно признавать, но это было», — поделился исполнитель.

Музыкант отметил, что на конкурсе «Ялта-Москва-транзит» в 1994 году все члены жюри были за его кандидатуру, однако неожиданно в соревнование вмешалась Примадонна. В итоге певец остался без какой-либо награды.

«На первом туре мне единственному позволили спеть а-капелла. На втором туре — единственному, кому позволили спеть зарубежный хит на русском языке. А на третий тур пришла Алла Борисовна уже с Филиппом Бедросовичем. И, мои хорошие, я моментально с первого места оказался на десятом!», — добавил он.

Ранее Наджиев рассказал, что уехавшая из России Алла Пугачева уничтожила собственное имя.