Контракта не будет: рассказывающего о возвращении «Модного приговора» Васильева кинули на ТВ

Проект «Модный приговор», как и многие другие развлекательные шоу, уже больше года назад был поставлен на паузу. Никакой информации о его возвращении Первый канал не давал, но и объявлений об окончательном закрытии не поступало. Однако сегодня появилась информация, что передача о стиле, которую с 2007 вел Александр Васильев, вновь возвращается в эфир. Об этом с радостью сообщил сам историк моды, подчеркнув, что это уже решенный вопрос. Вот только, когда он делал заявление, по всей видимости еще не знал, что руководство канала решило не звать его назад.

По информации источника издания «СтарХит», Первый канал не захотел продлевать контракт с Васильевым. Сам Александр все еще пытается вернуть свое место, вот только пока все безрезультатно. Как отмечает инсайдер, причиной такого решения могут служить скандальные высказывания историка моды, а также его частое проживание в столице Франции, где он имеет недвижимость.

64-летний Васильев заявлял, что никогда об окончательном переезде за границу и не задумывался, так как считает Россию своим домом. При этом он также не отрицает то, что у него есть французское гражданство, которое он получил еще во времена СССР.

Напомним, что вместе с «Модным приговором» приостановлено было и шоу «Давай поженимся!» с Ларисой Гузеевой. Телеведущая сообщала, что больше в проект не вернется, даже если его возобновят, а Роза Сябитова уже подыскала ей замену в лице Клавы Коки. Вот только по недавней информации инсайдеров программа в эфир если и вернется, то еще не скоро, да и в другом формате, так как канал не заинтересован в «женилках».