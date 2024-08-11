Константин Меладзе за 60 тысяч рублей сдает в аренду свой особняк в Крыму. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Музыкальный продюсер и композитор Константин Меладзе безуспешно пытается продать роскошную виллу в Крыму на протяжении года. Сейчас за особняк в Гурзуфе он просит почти 387 миллионов рублей. Пока клиентов на покупку недвижимости нет, Меладзе решил сдавать его посуточно.

По данным журналистов, аренда жилья на месяц обойдется туристам в 2 миллиона рублей. Есть возможность снять виллу посуточно — в таком случае стоимость за день составит от 60 до 110 тысяч рублей в зависимости от длительности аренды и спроса.

В цену включены услуги горничной, завхоза и садовника. На территории дома есть спортзал, бассейн с видом на море, хаммам, пруд с рыбками и зона барбекю.

Ранее мы писали о том, что Константин Меладзе ежемесячно зарабатывает в РФ десятки миллионов рублей.