Константин Хабенский впервые за долгое время вышел в свет со второй женой Ольгой Литвиновой

Популярный актер Константин Хабенский был женат дважды. Его первой супругой была радиоведущая Анастасия Смирнова. Они познакомились в 1999 году и практически сразу влюбились друг в друга. В январе 2000 года молодые люди сыграли скромную свадьбу в кафе с друзьями, и спустя 7 лет на свет появился их первенец – Иван. Но рождение долгожданного сына омрачили новости об ухудшении состояния здоровья журналистки. Ей поставили страшный диагноз – опухоль мозга.

Когда врачи обнаружили злокачественное образование, сразу же провели операцию, а через несколько недель вновь положили Анастасию под нож. Никакое лечение не помогало, несмотря на то, что Хабенский распродал большую часть имущества, чтобы его обеспечить, и вскоре в 2008 году Смирнова скончалась.

Смерть жены стала тяжелым ударом для Константина. Он не мог прийти в себя долгое время, и даже ходили слухи, что он «топил» свое горе на дне бутылки. Но время постепенно залечило его разбитое сердце, и он встретил свою новую любовь, которой стала актриса МХТ им. Чехова Ольга Литвинова. В 2013 году он женился на ней и стал строить вторую семью.

Несмотря на то, что артистка, как и муж, является публичной личностью, излишнее внимание она все-таки не сильно любит, поэтому редко ее можно встретить на красных дорожках. Однако на днях она решила выйти в свет вместе с супругом. Они появились на премьере фильма «Беспринципные в деревне». Позировали фотографам они не охотно, но все-таки не отказывались. В Сети появились снимки, как Литвинова сидит рядом с хмурым Хабенский, поедая попкорн в зрительном зале.

К слову, удрученное состояние Константина вполне объяснимо, так как совсем недавно он стал частью скандала. Он уволил из МХТ им. Чехова Дмитрия Назарова вместе с супругой из-за их политических взглядов. После этого у звезды «Кухни» карьера пошла под откос. Ему пришлось улететь из России в Израиль, так как в родной стране для него не осталось работы. А недавно он дал новое интервью, в котором впервые прокомментировал свое увольнение и решение Хабенского.