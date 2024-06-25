52-летний актер Константин Хабенский рассказал, как позвал космонавтов в театр. Об этом сообщает aif.ru.

Российские космонавты вместе с генеральным директором «Роскосмоса» Юрием Борисовым посетили спектакль «Три сестры», поставленный Константином Богомоловым. После просмотра космонавтам удалось пообщаться с Хабенским, художественным руководителем МХТ имени А.П. Чехова.

«Мы встречаем наших гостей с прекрасным настроем и внутренним ощущением, что это не для галочки. Это важно лично для меня. Прекрасно, что космонавты приходят в театр с семьями», — высказался Хабенский.

Известно, что в сентябре 2024 года космонавты отправятся в экспедицию на Международную космическую станцию. Год назад перед полетом они также посетили МХТ и получили символ театра — миниатюрную чайку. Теперь космонавты сделали посещение заведения перед полетом своей традицией. По информации источника, «Роскосмос» и МХТ договорились о сотрудничестве.

Ранее актер и художественный руководитель МХТ имени А. П. Чехова Константин Хабенский поддержал решение доверить Константину Богомолову и Владимиру Машкову еще по одному театру. Подробности читайте в этой новости.