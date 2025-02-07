Константин Хабенский сделал неожиданный подарок на день рождения Костомарова. Об этом сообщает aif.ru.

8 февраля Роману Костомарову исполнится 48 лет. В преддверии праздника фигурист провел в МХТ им. Чехова творческий вечер, на который кроме поклонников пришел актер Константин Хабенский.

Поднявшись на сцену, руководитель МХТ им. Чехова поздравил с грядущим днем рождения спортсмена и вручил ему в подарок спиртной напиток. Хабенский также рассказал о редких встречах с Костомаровым.

Напомним, Роман Костомаров в начале 2023 года попал в больницу с пневмонией, позже у него начались проблемы с кровообращением. В итоге врачи приняли решение ампутировать спортсмену обе стопы и кисти рук.

Ранее мы писали о том, что комментатор Губерниев раскритиковал признание Костомарова спортсменом 2024 года.