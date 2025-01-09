Дмитрий Губерниев признался, что не считает Костомарова спортсменом 2024 года

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал итоги опроса ВЦИОМ за лучшего спортсмена России 2024 года. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

По его мнению, олимпийский чемпион 2006 года Роман Костомаров, который вместе с Александром Овечкиным одержал победу в голосовании, не может быть удостоен подобного звания.

«Все это лишний раз говорит о том, что Россия — не очень спортивная страна. По Овечкину вопросов нет, справедливо, а вот Костомаров… Мужество, преодоление, но не спортсмен года! Увы, мы не любим спорт и не любим спортсменов», — высказался Губерниев.

В рамках опроса 77% не смогли назвать имя лучшего спортсмена, 8% оказались убеждены, что в РФ не было таких спортсменов. Среди тех, кому все-таки удалось высказаться в этом опросе, по 3% набрали Костомаров и Овечкин. Остальные спортсмены набрали не более 1%.

В январе 2023 года Роман Костомаров тяжело заболел пневмонией, после чего у него начался сепсис и проблемы с кровообращением. Врачи были вынуждены ампутировать спортсмену обе ноги ниже колена, а также кисти обеих рук.

Ранее мы писали, что Роман Костомаров покинул Россию вместе с семьей.