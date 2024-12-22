Константин Хабенский озвучил свое пожелание к Деду Морозу. Об этом сообщает Kp.ru.

21 декабря в стенах МХТ им. Чехова прошел творческий вечер с участием Константина Хабенского, который является худруком театра. Он отвечал на вопросы Александра Цыпкина, а в зале сидели обычные зрители.

Один из вопросов касался того, какое желание Хабенский загадал бы Деду Морозу на Новый год.

«Я бы попросил его сделать так, чтобы поскорее закончился конфликт, чтобы после этих тяжелых событий люди как можно быстрее пришли в себя. И мы бы поняли, что песня „Пусть всегда будет солнце“ — это не просто песенка из нашего детства. В её простых словах глубокий смысл», — ответил он.

После этих слов зал начал аплодировать худруку театра.

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