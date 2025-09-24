Константин Эрнст высказался о своем отношении к «Голубым огонькам»

Константин Эрнст заявил, что на Первом канале нет «Голубых огоньков». Об этом сообщает «Абзац».

В конце года звезды российской эстрады традиционно принимают участие в съемках новогодних программ, более известных как «Голубые огоньки». Журналисты обратились к генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту, чтобы узнать, начались ли съемки шоу. Однако он заявил, что на телеканале уже давно не существует подобного формата.

«Мы не оперируем названием „Голубой огонек“. Оно 50-летней давности. На Первом канале „Голубым огоньком“ уже ничего не называется 30 лет», — заявил он.

Эрнст также прокомментировал инициативу депутата Госдумы Виталия Милонова о создании «Голубого огонька» для детей.

«Идея неплохая. Пускай он его сделает, а я посмотрю и оценю. Не могу сказать пока про поддержку со стороны канала, так как не понимаю, какой у него план», — рассказал Эрнст.

