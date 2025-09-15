37-летняя Софья Эрнст похвасталась свежим фото с мужем. Об этом стало известно из соцсетей.

Супруга генерального директора Первого канала Константина Эрнста Софья выложила в личном блоге совместную фотографию с мужем. Актриса посетила Форум объединенных культур, который проходит в Санкт-Петербурге.

«Меня пригласили участвовать в дискуссии на тему "Креативные индустрии и региональные проекты: как меняется культурный код в цифровую эпоху"», — рассказала она

После мероприятия Софья вместе с мужем отправилась на свидание. Константин Эрнст был в черном костюме с черной футболкой, а его жена выбрала для выхода в свет кружевную полупрозрачную блузку.