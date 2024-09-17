Константин Эрнст раскрыл, о чем будет продолжение фильма «Вызов»

Создатели первого в мире снятого в космосе фильма «Вызов» обсуждают продолжение картины. Следующая часть проекта может быть о полете на Луну, рассказал генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.

По его словам, недавно прошло обсуждение второй части фильма. Его планируют назвать «Вызов лунной экспедиции»: теперь создатели ждут, что Роскосмос отправит российского космонавта на Луну, пишет «Российская газета».

Помимо этого, на Первом канале выйдет новый проект об авторских песнях с основателем группы «Грибы» Юрием Бардашом. На глазах у зрителей музыкант будет доводить до совершенства присланные ему песни.

Как пояснил гендиректор телеканала, сейчас настало время для больших изменений и обновлений. Кризис нужно использовать в позитивном ключе, считает Эрнст.

Картину «Вызов», вышедшую на экраны в 2023 году, снял режиссер Клим Шипенко на борту Международной космической станции (МКС). Главную роль в нем сыграла Юлия Пересильд. Актриса побывала в космосе вместе с создателем кино. Они вернулись на Землю после 12 дней съемок фильма.

Ранее Константин Эрнст подробно высказался об адаптации телеканала происходящим после начала СВО изменениям.