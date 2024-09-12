Эрнст рассказал, почему решил вернуть на Первый канал развлекательные шоу

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст высказался об адаптации телеканала происходящим после начала СВО изменениям. Его слова приводит издание «Абзац».

«Главное, что мы пытаемся всегда сделать, – это услышать пульс времени и в доступных нам формах продемонстрировать его нашей аудитории. В рамках одной программы это невозможно. Канал в значительной степени [является] совокупностью программ. И мне кажется, что мы чувствуем пульс времени и адекватно его отражаем», – поделился медиаменеджер.

Помимо этого. Эрнст отреагировал на критику в отношении Первого канала из-за большого количества развлекательных передач в эфире. Он напомнил, что подобные шоу вернулись в сетку вещания лишь спустя год после начала СВО.

«Через год мы вернули часть [из них], потому что всё время находиться в контексте высокого напряжения, в том числе информационного, аудитория не может. Ей надо давать возможность передохнуть. Поэтому я ничего не вижу неправильного в том, что мы вернули часть развлекательных передач, аудитория в этом нуждается», - высказался Эрнст.

Гендиректор Первого канала также подчеркнул, что большая часть эфирного времени отдается героям СВО.

Ранее мы писали, что Константин Эрнст выступил на прощании с Александром Масляковым.