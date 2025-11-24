Константин Белошапка впервые после развода с Урсуляк рассказал о новой девушке

33-летний актер Константин Белошапка впервые после развода с Дарьей Урсуляк рассказал о новой девушке. Подробностями он поделился в интервью WomanHit.ru.

«Мое сердце занято. Если вкратце о ней: 170, голубые глаза, смеется заразительно», - сказал Белошапка.

На вопрос, какие качества в девушках для него особенно важны, актер говорит, что это умение радоваться жизни.

Белошапка отмечает, что никогда долго не добивался внимания прекрасного пола. Он объяснил: это было не из лени и не потому, что девушки сразу «таяли».

«Это, наверное, происходило из-за некой внутренней ненавязчивости. Мне просто всегда думалось, что насильно мил не будешь», - сказал актер в интервью.

Ранее актриса Александра Урсуляк – сестра Дарьи Урсуляк – рассказала о причинах развода с мужем. Она считает, что оба были незрелыми личностями и не стали друзьями.