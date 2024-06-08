«Ищи, кому это выгодно»: Юрий Лоза выдвинул свою версию убийства Игоря Талькова

Певец и композитор Юрий Лоза не согласился с выводами Следственного Комитета относительно убийства певца Игоря Талькова в 1991 году. По версии следствия, смертельное огнестрельное ранение 34-летнему исполнителю хита «Моя любовь» нанес его концертный директор Валерий Шляфман.

«Нет, я не верю, что концертный директор Талькова Шляфман — его убийца. Как говорил Высоцкий устами своего героя капитана Жеглова в фильме “Место встречи изменить нельзя”, “ищи, кому это выгодно”», - заявил Лоза в беседе с aif.ru.

По мнению исполнителя хита «Плот», у Шляфмана не было мотива убивать Талькова, так как он зарабатывал исключительно на организации его гастролей.

Кроме того, Лоза выразил уверенность, что пистолет, из которого был произведен роковой выстрел, принадлежал охраннику Азизы, с которым и завязался конфликт.

Как признался композитор, после убийства Талькова он провел собственное расследование и выстроил свою картину произошедшего. Так, по версии Лозы, охрана Талькова начала стрелять из газовых пистолетов в телохранителей Азизы. Сбитый с ног охранник певицы выстрелил в ответ из боевого пистолета, но в этот момент из гримерки вышел Тальков, и пуля попала в него.

«Пуля прошла снизу вверх, потому что стреляли с пола. Поэтому у Талькова были повреждены многие жизненно важные органы. Вот такие первые отчеты я получил сразу по горячим следам», - сказал Лоза.

Говоря о побеге Шляфмана в Израиль, певец выразил уверенность, что в России его просто больше ничего хорошего не ждало, карьера была разрушена.

Ранее главное следственное управление СК России завершило расследование убийства певца Игоря Талькова, произошедшего 6 октября 1991 года во Дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. Главным подозреваемым в преступлении стал концертный директор артиста Валерий Шляфман. Ему будет предъявлено обвинение, дело передано в суд.