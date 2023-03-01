«Конкурентка»: жена Тарасова Костенко не может скрыть свою ревность к Бузовой

Футболист Дмитрий Тарасов после громкого развода с Ольгой Бузовой нашел свое счастье с моделью Анастасией Костенко. Несмотря на то, что с момента разрыва прошло уже много лет, спортсмен до сих пор иногда вспоминает бывшую жену в интервью и комментариях. Многие считают, что нынешняя супруга знаменитости ревнует его к прошлому браку.

Тем более что на днях Костенко неожиданно заговорила о том, как перестать ревновать мужа к бывшей. Многим поклонникам показалось, что шатенка переживает из-за своих отношений. Семейный психолог Андрей Зберовский в беседе с Пятым каналом объяснил, что может скрывать Анастасия, транслируя внешнюю уверенность.

Эксперт отметил, что нынешняя жена Тарасова чувствует себя намного увереннее, ведь родила любимому троих детей. В то время как с Ольгой у Дмитрия наследников не было.

«Она чувствует себя более успешной в отношении с мужчиной. И если при наличии трех детей она не потеряла свою внешнюю привлекательность, а она точно не потеряла, у нее все хорошо, то ей, конечно, беспокоиться об отношении мужа к прошлой жене нет никаких оснований», — уверен Зберовский.

По словам психолога, женщины часто могут «посматривать в сторону потенциальной конкурентки». Это не всегда говорит о ревности, но может быть проявлением тревоги.

«Потому что если мужчина женился на Бузовой — она в его вкусе как женщина. Поэтому, конечно, это заставляет любую женщину внимательно относиться», — добавил эксперт.