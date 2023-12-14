Конфликт не прошел бесследно: как изменилась жизнь Седоковой после очередного развода

Певица Анна Седокова рассказала об отношениях с экс-супругом Максимом Чернявским после суда. Исполнительница хита «Шантарам» поделилась откровением с YouTube-каналом FAMETIME TV.

Экс-супруги долгое время не могли договориться об опеке над ребенком и выясняли отношения в суде. Младшая дочь Анны родилась в Америке и получила гражданство этой страны. Именно поэтому ее судьба была определена не в РФ.

«Суд принял решение в пользу дочки, так как она всю жизнь прожила там. Когда девчонки едут рожать в США, они должны понимать, что их ребенок будет находиться под защитой этой страны», — высказалась артистка.

Примечательно, что сама Анна не присутствовала в суде. В тот момент она находилась в Москве.

По словам знаменитости, после многочисленных конфликтов ей удалось наладить отношения с Максимом. Певица даже познакомилась с его новой избранницей.

Ранее мы писали о том, что певица Анна Седокова отказалась от выступления на новогоднем концерте в Москве. Подробности смотрите в этой статье.