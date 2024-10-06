«Конечно, ждать»: Данилицкий раскрыл, когда женится на певице Славе

Более 20 лет певица Слава (настоящее имя Анастасия Сланевская) встречается с бизнесменом Анатолием Данилицким. Возлюбленные то расставались, то снова сходились, но не регистрировали свои отношения официально. Но, кажется, 72-летний предприниматель созрел на важный шаг: он собирается жениться на артистке в 2025 году.

Недавно 44-летняя исполнительница хита «Одиночество» презентовала новый альбом. На мероприятии собрались звезды российского шоу-бизнеса. Поддержать артистку пришел и Анатолий Данилицкий.

Журналисты заметили: пока Слава зажигала на сцене, бизнесмен отправил сердце, пронзенное стрелой неизвестному абоненту в телефоне, и получил ответное сообщение.

Данилицкий не стал говорить, кому отправлял сообщение. Он утверждает, что уже более 20 лет любит одну женщину — Славу. Возлюбленные уже планируют свадьбу, которая должна состояться в следующем году.

«Свадьбу? Да, конечно, ждать. В 2025-м, к дню рождения, юбилею», — сказал бизнесмен в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ.

Отметим, что в 2025 году Славе исполнится 45 лет. День рождения знаменитость празднует 15 мая.

Спутник певицы признается, что хочет сделать ей сюрприз. Пока у Анастасии нет звания заслуженной артистки России, и Данилицкий собирается это исправить. Для этого нужно получить рекомендацию от народного артиста. По словам Анатолия, исполнительница стесняется это сделать, поэтому ей необходимо помочь.

Напомним, недавно певица Слава оконфузилась на светском мероприятии из-за слишком узкого платья.