Певица Слава оконфузилась на светском мероприятии из-за слишком узкого платья

Певица Анастасия Сланевская, выступающая под псевдонимом Слава, попала в неловкую ситуацию во время большого фестиваля «Удачные песни» в Live Арене. Свидетелем конфуза стал корреспондент сайта «Страсти».

44-летняя Слава выбрала для мероприятия облегающее кожаное платье в пол, подчеркнувшее ее постройневшую фигуру. При этом молния на спине не выдержала и лопнула по все длине в тот момент, когда артистка проходила мимо собравшейся прессы.

Исполнительница хита «Без тебя меня нет» не растерялась и гордо прошла мимо, придерживая разошедшиеся края платья рукой. Следом за певицей шла помощница, которая безуспешно попыталась спасти ситуацию и закрыть молнию.