Певица Слава оконфузилась на светском мероприятии из-за слишком узкого платья
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Певица Анастасия Сланевская, выступающая под псевдонимом Слава, попала в неловкую ситуацию во время большого фестиваля «Удачные песни» в Live Арене. Свидетелем конфуза стал корреспондент сайта «Страсти».
44-летняя Слава выбрала для мероприятия облегающее кожаное платье в пол, подчеркнувшее ее постройневшую фигуру. При этом молния на спине не выдержала и лопнула по все длине в тот момент, когда артистка проходила мимо собравшейся прессы.
Исполнительница хита «Без тебя меня нет» не растерялась и гордо прошла мимо, придерживая разошедшиеся края платья рукой. Следом за певицей шла помощница, которая безуспешно попыталась спасти ситуацию и закрыть молнию.
Ранее Слава призналась, что с возрастом стала видеть в партнерах постарше одни минусы. При этом певица похвалила своего 72-летнего гражданского мужа Анатолия Данилицкого и в шутку заявила, что он «высосал» из нее все соки, поэтому выглядит молодо.