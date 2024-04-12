«Конечно, вернётся»: Бледанс раскрыла дату приезда Аллы Пугачевой в Россию

С начала спецоперации на Украине певица Алла Пугачева вместе с мужем и детьми живет за границей. Постоянно появляются в слухи, что артистка может вернуться на Родину. Актриса Эвелина Бледанс уверена: Примадонна приедет в Россию через год.

Бледанс всегда дружила с семьей Аллы Пугачевой. Она уверена, что Примадонна вернется.

«Алла Пугачева, конечно, вернётся. Как мы без Пугачевой, а она без нас? Я жду её возвращения и верю, что буду снова наблюдать за ее детками. Мне очень недостаёт этих ребят прекрасных», — цитирует Бледанс mk.ru.

Эвелина всегда с интересом наблюдала за тем, как растут дети звезд: плавают, разговаривают на французском. Но, к сожалению, сейчас этого ничего нет. Бледанс прекратила поддерживать связь с семьей Пугачевой.

Однако актриса уверена: Пугачева не сможет жить вдали от России, поэтому она непременно вернется в Москву. Эвелина считает, что это случится через год.

Ранее в СМИ появилась информация, что журналистка Ксения Собчак готовит документальный фильм о Пугачевой. Картина может выйти к юбилею артистки, который состоится 15 апреля. Примадонне исполнится 75 лет. Тренер Татьяна Тарасова назвала певицу «необыкновенной женщиной» и поддержала идею снять фильм о ней.