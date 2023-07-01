Конец: нелюбимая невестка Наташи Королевой сделала громкое заявление

Наташа Королева с Сергеем Глушко не пытаются скрыть своего негодования из-за выбора избранницы их сыном Архипом. Не смягчает и ситуацию тот факт, что Мелисса (Анна Волынкина) является коллегой мужа Королевой.

Певица не раз заявляла, что Мелисса для Архипа является лишь несерьезным увлечением. Однако девушка доказывает обратное. Недавно она похвасталась кольцом на безымянном пальце правой руки.

Кроме того, Мелисса опубликовала новое фото в платье. Наряд состоял из кусков ткани, свисающих вниз. Новый снимок стриптизерша подписала словом «конец», передает «https://7days.ru/news/konets-nelyubimaya-nevestka-korolevoy-sdelala-zayavlenie.htm?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop».

Поклонники пришли к мнению, что подпись не означает разрыв отношений с Архипом, а, наоборот, означает новый этап в них. Также есть версия, что Мелисса решила побыть в роли дизайнера своего костюма и посетила день рождения сына Филиппа Киркорова — Мартина.

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