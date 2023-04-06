Кондитер и Джигурда в прошлом: Анастасия Волочкова отправилась на свидание с новым кавалером

В конце прошлого года в СМИ и Телеграм-каналах бурно обсуждалась личная жизнь Анастасии Волочковой. Балерина неожиданно заявила, что влюблена и собирается выходить замуж. Сначала личность своего жениха она не раскрывала, называя его Дедом Морозом, но потом выяснилось, что в шубе и с искусственной бородой был известный кондитер Дмитрий Дюран. Вот только до свадьбы дело так и не дошло, и танцовщица призналась, что все было просто шуткой.

Так о «сладком короле» постепенно все забыли. Да и Волочкова, по всей видимости, тоже. Все больше времени она стала проводить в компании своего близкого друга Никиты Джигурды, из-за чего поклонники подняли давно забытую тему, что артист изменяет супруге с балериной. Но эти слухи отрицала и Анисимова, и ее муж. Теперь же их опровергла еще и Анастасия, неожиданно отправившись на ночное свидание с новым мужчиной.

В личном блоге балерина показала «кусочек» своего кавалера, решив пока не показывать его лицо. Но даже такое фото обрадовало фанатов, так как они все это время с ужасом ждали объявления о романе с женатым Джигурдой. А тут вдруг новый спутник, радующий Волочкову романтикой на Красной площади.

«Ночная прогулка по Красной площади в прекрасной компании незабываема! Невероятная перезагрузка перед завтрашним спектаклем. Я ведь единственная балерина в мире, кто танцевал на главной площади страны», - сообщила артистка в блоге.

Ранее сменившая стиль Анастасия Волочкова рассказала, почему не может позволить себе делать укладку каждый день.