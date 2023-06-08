Догадывались: Татьяна Тарасова заговорила о своем давлении после очередного сообщения о болезни

В последнее время все внимание публики приковано к Татьяне Тарасовой. Ни для кого не секрет, что именитый тренер по фигурному катанию имеет трудности с передвижением и нередко жалуется на плохое самочувствие. Вот почему за последние два года она стала реже появляться на соревнованиях и их комментировать. Недавно стало известно, что женщине вызвали скорую помощь шестой раз за месяц, но она отказалась от госпитализации. В беседе с порталом Sports.ru Тарасова отреагировала на подобные сообщения.

Татьяна Анатольевна возмутилась работой журналистов, которые намеренно распространяют ложные домыслы. Знаменитость поспешила всех успокоить: она находится в полном порядке.

«У меня прекрасное самочувствие и давление. Откуда вы это берете?» — высказалась Тарасова.

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